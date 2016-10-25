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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Абердин
Гамильтон Академикал - Абердин: обзор матча 25 октября 2016
Гамильтон Академикал
25.10.2016, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Абердин
65'
Замена
П. Поулетт
️️️️
Д. Мэддисон
64'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
У. Бернс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
5
Майкл Девлин
ЦЗ
27
Иммон Брофи
ЛП
5
Грег Доэрти
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
7
Дуги Имрай
ПП
6
Грант Гиллеспай
ПП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
6
Марк Рейнольдс
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЛП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Кенни МакЛин
ПП
7
Уэс Бернс
ЦФ
9
Адам Руни
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Абердин
26
Скотт Маккена
ЦЗ
23
Крейг Стори
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
16
Петер Поулетт
ПП
1-5
5
Девлин
27
Брофи
7
Имрай
5
Доэрти
21
Кроуфорд
6
Гиллеспай
3-2-1-2
1
Льюис
6
Рейнольдс
4
Консидайн
2
Логан
23
МакЛин
4
Шинни
10
Мэддисон
9
Руни
7
Бернс
7
Бернс
38
МакГинн
38
МакГинн
7
Бернс
10
Мэддисон
16
Поулетт
16
Поулетт
10
Мэддисон
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Абердин
Главный тренер
Мартин Кэннинг
23
Крейг Стори
ЦП
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
23
Крейг Стори
ЦП
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Гамильтон Академикал - Абердин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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Гамильтон Академикал
Абердин
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