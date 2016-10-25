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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Ингольштадт
Айнтрахт - Ингольштадт: обзор матча 25 октября 2016
Айнтрахт
25.10.2016, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Ингольштадт
120'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
М. Леки
102'
Желтая карточка
П. Гросс
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Ш. Тарашай
90'
Вторая желтая
М. Фабиан
88'
Желтая карточка
М. Фабиан
79'
76'
Желтая карточка
М. Леки
Замена
Б. Очипка
️️️️
Т. Тавата
68'
Замена
М. Фабиан
️️️️
М. Гачинович
64'
58'
Замена
М. Хартманн
️️️️
Д. Лескано
48'
Желтая карточка
Ш. Лекс
Желтая карточка
М. Гачинович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
21
Шани Тарашай
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
14
Штефан Лекс
РФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
3-3-2-1-1
1
Градецки
19
Абрахам
17
Тавата
23
Регасел
24
Вальехо
8
Маскарель
20
Хасебе
21
Тарашай
9
Хусти
8
Гачинович
9
Сеферович
3-3-1-2
1
Хансен
28
Левелс
18
Брежери
34
Матип
13
Кристиансен
13
Гросс
36
Коэн
7
Леки
14
Лекс
37
Лескано
17
Тавата
5
Очипка
5
Очипка
17
Тавата
21
Тарашай
22
Чендлер
22
Чендлер
21
Тарашай
8
Гачинович
10
Фабиан
10
Фабиан
8
Гачинович
7
Леки
29
Зуттнер
29
Зуттнер
7
Леки
37
Лескано
9
Хартманн
9
Хартманн
37
Лескано
Остались в запасе
Айнтрахт
Ингольштадт
13
Хайнц Линднер
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Айнтрахт - Ингольштадт
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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