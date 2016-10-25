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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вюрцбургер Кикерс - Мюнхен 1860
Вюрцбургер Кикерс - Мюнхен 1860: обзор матча 25 октября 2016
Вюрцбургер Кикерс
25.10.2016, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вюрцбургер Кикерс - Мюнхен 1860
Желтая карточка
Ж. Диас
82'
45'
Желтая карточка
Ф. Пердедай
Начало матча
Статистика матча Вюрцбургер Кикерс - Мюнхен 1860
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
- : -
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вюрцбургер Кикерс
0 : 1
08.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
1 : 2
31.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 9 тур
Хавелсе
2 : 2
13.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Новости команд
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Вюрцбургер Кикерс
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