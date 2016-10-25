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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лаваль - Монпелье
Лаваль - Монпелье: обзор матча 25 октября 2016
Лаваль
25.10.2016, вторник, 19:45
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Монпелье
6'
С. Мунье
48'
К. Берижо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лаваль - Монпелье
83'
Замена
М. Сансон
️️️️
Ж. Марво
76'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
С. Мунье
70'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
М. Поти
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Берижо
36'
Желтая карточка
К. Берижо
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лаваль - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
По
3 : 2
09.10.2026
Лаваль
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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