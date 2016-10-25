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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шпортфройнде - Байер
Шпортфройнде - Байер: обзор матча 25 октября 2016
Шпортфройнде
25.10.2016, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Байер
47'
Р. Хильберт (АГ)
25'
К. Фолланд
95'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шпортфройнде - Байер
116'
Желтая карточка
Венделл
102'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ш. Кисслинг
96'
Желтая карточка
Ч. Арангис
95'
ГОЛ! 1:2!
К. Фолланд
90'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Чичарито
74'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Р. Крузе
71'
Желтая карточка
К. Фолланд
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Хильберт
47'
32'
Желтая карточка
Чичарито
28'
Желтая карточка
А. Драгович
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шпортфройнде - Байер
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шпортфройнде
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
0 : 2
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
0 : 5
18.08.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
1 : 4
09.08.2021
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/4 финала
Шпортфройнде
0 : 3
14.03.2017
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/8 финала
Шпортфройнде
2 : 0
08.02.2017
Мюнхен 1860
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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