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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шпортфройнде - Карлсруэ
Шпортфройнде - Карлсруэ: обзор матча 18 августа 2024
Шпортфройнде
18.08.2024, воскресенье, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Карлсруэ
2'
D. Herold
21'
М. Ванитцек
69'
Б. Зивзивадзе
82'
B. Conté
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шпортфройнде - Карлсруэ
82'
ГОЛ! 0:4!
B. Conté
71'
Замена
А. Хунцикер
️️️️
Б. Зивзивадзе
71'
Замена
N. Rupp
️️️️
Ф. Шлюзенер
69'
ГОЛ! 0:3!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
B. Conté
66'
Замена
B. Conté
️️️️
Д. Бурнич
65'
Замена
R. Geller
️️️️
Л. Йенсен
65'
Замена
C. Kobald
️️️️
M. Franke
Желтая карточка
P. Fontein
52'
Замена
F. Ufuk
️️️️
L. Brodersen
46'
45'
Желтая карточка
Р. Хойссер
21'
ГОЛ! 0:2!
М. Ванитцек
Пас отдал
Б. Зивзивадзе
2'
ГОЛ! 0:1!
D. Herold
Пас отдал
Л. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шпортфройнде
12
Laurenz Beckemeyer
ВР
19
Leonel Brodersen
ЦЗ
4
Philip Fontein
ЦП
17
Kamer Krasniqi
ЦП
20
M. Heider
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Марвин Ванитцек
(К)
ЦП
30
Робин Хойссер
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Шпортфройнде
37
Albin Thaqi
ЦЗ
6
Niklas Determann
ЦП
24
Fatih Ufuk
ЦП
31
Kevin Holzweiler
ЦФ
Карлсруэ
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
26
Benedikt Bauer
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
20
Bambasé Conté
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
35
Robert Geller
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
1-2-1
12
19
4
17
20
3-4-3
1
Вайсс
2
Юнг
20
4
30
Хойссер
27
Бурнич
31
Йенсен
10
Ванитцек
28
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
19
24
24
19
28
22
22
28
27
Бурнич
20
20
27
Бурнич
24
Шлюзенер
20
20
24
Шлюзенер
31
Йенсен
35
35
31
Йенсен
11
Зивзивадзе
9
Хунцикер
9
Хунцикер
11
Зивзивадзе
Остались в запасе
Шпортфройнде
Карлсруэ
37
Albin Thaqi
ЦЗ
6
Niklas Determann
ЦП
31
Kevin Holzweiler
ЦФ
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
26
Benedikt Bauer
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
37
Albin Thaqi
ЦЗ
6
Niklas Determann
ЦП
31
Kevin Holzweiler
ЦФ
Остались в запасе
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
26
Benedikt Bauer
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Шпортфройнде - Карлсруэ
1
1
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
456
484
Сейвы
3
0
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Шпортфройнде
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
0 : 2
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
0 : 5
18.08.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
1 : 4
09.08.2021
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/4 финала
Шпортфройнде
0 : 3
14.03.2017
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/8 финала
Шпортфройнде
2 : 0
08.02.2017
Мюнхен 1860
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Карлсруэ
- : -
05.12.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
4 : 0
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Konrad Oldhafer, Germany
Стадион:
Frimo Stadion, Lotte
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