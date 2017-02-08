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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шпортфройнде - Мюнхен 1860
Шпортфройнде - Мюнхен 1860: обзор матча 08 февраля 2017
Шпортфройнде
08.02.2017, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шпортфройнде - Мюнхен 1860
81'
Желтая карточка
Ф. Пердедай
61'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
58'
Желтая карточка
С. Бениш
10'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
Начало матча
Статистика матча Шпортфройнде - Мюнхен 1860
2
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Шпортфройнде
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
0 : 2
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
0 : 5
18.08.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
1 : 4
09.08.2021
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/4 финала
Шпортфройнде
0 : 3
14.03.2017
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/8 финала
Шпортфройнде
2 : 0
08.02.2017
Мюнхен 1860
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Новости команд
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Шпортфройнде
Мюнхен 1860
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
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2019.05.23 09:55
5
Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»
2018.11.16 15:20
15
Кубок Германии. В серии пенальти «Байер» проиграл «Шпортфройнде Зиген» и другие результаты
2016.10.25 22:16
3
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
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2021.11.01 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
2019.05.23 09:55
5
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2018.11.16 15:20
15
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