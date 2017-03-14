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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шпортфройнде - Боруссия Д
Шпортфройнде - Боруссия Д: обзор матча 14 марта 2017
Шпортфройнде
14.03.2017, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
57'
К. Пулишич
66'
А. Шюррле
83'
М. Шмельцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шпортфройнде - Боруссия Д
83'
ГОЛ! 0:3!
М. Шмельцер
82'
Замена
Э. Мор
️️️️
К. Пулишич
71'
Замена
М. Мерино
️️️️
Р. Геррейру
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Шюррле
57'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
39'
Желтая карточка
Г. Кастро
8'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шпортфройнде - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шпортфройнде
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
0 : 2
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
0 : 5
18.08.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
1 : 4
09.08.2021
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/4 финала
Шпортфройнде
0 : 3
14.03.2017
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/8 финала
Шпортфройнде
2 : 0
08.02.2017
Мюнхен 1860
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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