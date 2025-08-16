Введите ваш ник на сайте
Шпортфройнде - Фрайбург: онлайн-трансляция 16 августа 2025

Шпортфройнде
16.08.2025, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Фрайбург
Матч
Статистика матча Шпортфройнде - Фрайбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Шпортфройнде
Фрайбург
3
Участник ЛЧ из Германии приобрел японского вингера за 21+1 миллион евро
7 августа, 12:33
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
4 июня, 11:02
Определились 13 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 мая, 09:57
Стали известны 7 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26 – по 1 из топ-лиг
20 мая, 09:30
В Бундеслиге определились участники еврокубков
17 мая, 21:45
Больше новостей
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 1 раунд
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
- : -
16.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
- : -
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
- : -
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
- : -
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
- : -
16.08.2025
Ганновер-96
Последние матчи
Шпортфройнде
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
1 : 3
17.05.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хольштайн
1 : 2
10.05.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
2 : 2
04.05.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 1
26.04.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
3 : 2
19.04.2025
Хоффенхайм
