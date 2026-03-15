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  • «Фрайбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Фрайбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 18:20
Фрайбург
15.03.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Унион
90+2' У. Ен Чон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
(К) ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
1
Матео Рааб
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
13
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Ливан Бурджу
ЛВ
21
Тим Скарке
ПВ
23
Андрей Илич
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
Унион
15
Том Роте
ЛЗ
3
Андрик Маркграф
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
17
Давид Преу
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-3-4
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
29
Треу
8
Эггештайн
9
Манзамби
43
Огбус
31
Матанович
7
Шерхант
9
Хелер
22
Ириэ
4-1-1-2-2
1
Рааб
28
Триммель
5
Дехи
34
Н'Соки
39
Кен
13
Хедира
19
Хаберер
21
Скарке
9
Бурджу
10
Анса
23
Илич
33
Макенго
30
Гюнтер
30
Гюнтер
33
Макенго
9
Хелер
14
Сузуки
14
Сузуки
9
Хелер
22
Ириэ
19
Бесте
19
Бесте
22
Ириэ
7
Шерхант
32
Грифо
32
Грифо
7
Шерхант
9
Бурджу
15
Роте
15
Роте
9
Бурджу
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
10
Анса
33
Крал
33
Крал
10
Анса
19
Хаберер
6
Кемлейн
6
Кемлейн
19
Хаберер
21
Скарке
11
Чон
11
Чон
21
Скарке
Остались в запасе
Фрайбург
Унион
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
3
Андрик Маркграф
ЛЗ
17
Давид Преу
ЛВ
25
Carl Klaus
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Остались в запасе
3
Андрик Маркграф
ЛЗ
17
Давид Преу
ЛВ
25
Carl Klaus
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
Точно не сыграют
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Унион
Точно не сыграют
Диогу Лейте
ЦЗ
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
Андраш Шафер
ЦП
Роберт Сков
ПВ
Под вопросом
Фредерик Реннов
ВР
Статистика матча Фрайбург - Унион
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
19
Офсайды
2
4
Количество передач
624
225
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.54
xGP (предотвращенные голы)
1.71
1.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Униона», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Унион»

«Фрайбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Фрайбург
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