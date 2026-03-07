Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Фрайбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Фрайбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 15:53
Фрайбург
07.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Байер
34' В. Грифо 43' Ю. Сузуки 86' М. Гинтер
37' К. Кофане 45+3' А. Гримальдо 52' М. Терье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Bruno Ogbus
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
42
Montrell Culbreath
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
47
Emmanuel Owen
ЦФ
3-3-3-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
29
Треу
43
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
3-1-2-2-2
28
Бласвих
4
Куанса
12
Тапсоба
20
Гримальдо
6
Фернандес
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
11
Терье
19
Поку
35
Кофане
Фрайбург
Точно не сыграют
Лукас Кюблер
ПЗ
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Байер
Точно не сыграют
Артур
ПЗ
Лоик Баде
ЦЗ
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Лукас Васкес
ПВ
Нейтан Телла
ПВ
Под вопросом
Патрик Шик
ЦФ
Статистика матча Фрайбург - Байер
3
3
Всего ударов по воротам
21
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
465
532
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
9
xG (ожидаемые голы)
2.67
2.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Байера», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Байер»

«Фрайбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Фрайбург
