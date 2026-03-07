07.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Фрайбург
3-3-3-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
29
Треу
43
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
3-1-2-2-2
28
Бласвих
4
Куанса
12
Тапсоба
20
Гримальдо
6
Фернандес
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
11
Терье
19
Поку
35
Кофане
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
44
Манзамби
9
Хелер
9
Хелер
44
Манзамби
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
19
Поку
15
Оэрман
15
Оэрман
19
Поку
6
Фернандес
25
Паласиос
25
Паласиос
6
Фернандес
11
Терье
42
42
11
Терье
30
Маза
10
Тилльман
10
Тилльман
30
Маза
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
47
Emmanuel Owen
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Фрайбург - Байер
3
3
Всего ударов по воротам
21
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
465
532
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
9
xG (ожидаемые голы)
2.67
2.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Байера», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»