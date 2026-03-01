01.03.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-2-2-2
40
Сантос
18
Браун
34
Коллинс
5
Аменда
4
Кох
16
Ларссон
6
Хойлунд
19
Бахоя
27
Гетце
9
Буркардт
25
Калимуэндо
3-3-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
29
Треу
43
Огбус
8
Эггештайн
6
Остерхаге
14
Сузуки
32
Грифо
9
Хелер
31
Матанович
40
Сантос
23
Цеттерер
23
Цеттерер
40
Сантос
16
Ларссон
17
Скири
17
Скири
16
Ларссон
6
Хойлунд
10
Шаиби
10
Шаиби
6
Хойлунд
27
Гетце
10
Доан
10
Доан
27
Гетце
9
Буркардт
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
9
Буркардт
6
Остерхаге
27
Хефлер
27
Хефлер
6
Остерхаге
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
9
Хелер
22
Ириэ
22
Ириэ
9
Хелер
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
579
322
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Фрайбурга», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Фрайбург»
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Источник: «Бомбардир»