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  • «Айнтрахт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Айнтрахт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 18:20
Айнтрахт
01.03.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
64' Ф. Шаиби 81' Ж. Бахоя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
16
Хуго Ларссон
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Жан Бахоя
АП
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
31
Игор Матанович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
10
Фарез Шаиби
ЦП
18
Махмуд Дауд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
4-2-2-2
40
Сантос
18
Браун
34
Коллинс
5
Аменда
4
Кох
16
Ларссон
6
Хойлунд
19
Бахоя
27
Гетце
9
Буркардт
25
Калимуэндо
3-3-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
29
Треу
43
Огбус
8
Эггештайн
6
Остерхаге
14
Сузуки
32
Грифо
9
Хелер
31
Матанович
40
Сантос
23
Цеттерер
23
Цеттерер
40
Сантос
16
Ларссон
17
Скири
17
Скири
16
Ларссон
6
Хойлунд
10
Шаиби
10
Шаиби
6
Хойлунд
27
Гетце
10
Доан
10
Доан
27
Гетце
9
Буркардт
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
9
Буркардт
6
Остерхаге
27
Хефлер
27
Хефлер
6
Остерхаге
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
9
Хелер
22
Ириэ
22
Ириэ
9
Хелер
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
Точно не сыграют
Миши Батшуайи
ЦФ
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Ансгар Кнауфф
ПВ
Расмус Кристенсен
ПЗ
Артур Теате
ЦЗ
Джан Узун
ЦФ
Фрайбург
Точно не сыграют
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
Лукас Кюблер
ПЗ
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Филипп Линхарт
ЦЗ
Йоан Манзамби
ЦП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
579
322
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Фрайбурга», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт»«Фрайбург»

«Айнтрахт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Айнтрахт
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