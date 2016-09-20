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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Тулуза
Лилль - Тулуза: обзор матча 20 сентября 2016
Лилль
20.09.2016, вторник, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
34'
М. Баша
12'
О. Тойвонен
78'
О. Тойвонен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Тулуза
90'
Замена
Ж. Пи
️️️️
О. Эдуард
Замена
Р. Мендес
️️️️
Р. Мавуба
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
О. Тойвонен
Пас отдал
И. Диоп
Желтая карточка
И. Биссума
70'
67'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
Замена
Эдер
️️️️
Н. де Превилль
64'
61'
Замена
М. Кафаро
️️️️
Д. Дурмаз
Желтая карточка
Э. Ботик
45'
38'
Желтая карточка
И. Диоп
ГОЛ! 1:1!
М. Баша
Пас отдал
Н. де Превилль
34'
21'
Желтая карточка
О. Тойвонен
20'
Желтая карточка
С. Яго
15'
Желтая карточка
И. Силла
12'
ГОЛ! 0:1!
О. Тойвонен
Пас отдал
Я. Бодигер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
28
Ив Биссума
ПП
9
Рони Лопеш
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ПП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Эдер
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
4-3-1-2
1
Эньяма
20
Пальмери
25
Баша
5
Сумаоро
14
Корчиа
13
Санкаре
24
Мавуба
28
Биссума
9
Лопеш
11
Ботик
12
де Превилль
3-3-3-1
40
Лафон
29
Мубандже
6
Диоп
6
Жульен
20
Яго
29
Бли
4
Силла
10
Дурмаз
14
Бодигер
11
Тойвонен
29
Эдуард
12
де Превилль
24
Эдер
24
Эдер
12
де Превилль
24
Мавуба
20
Мендес
20
Мендес
24
Мавуба
10
Дурмаз
20
Кафаро
20
Кафаро
10
Дурмаз
29
Эдуард
29
Пи
29
Пи
29
Эдуард
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Лилль - Тулуза
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Пьер Моруа
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