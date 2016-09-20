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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эйбар
Малага - Эйбар: обзор матча 20 сентября 2016
Малага
20.09.2016, вторник, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
44'
С. Рамирес
76'
Ю. Эн-Несири
42'
Н. Меса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эйбар
90'
+2
Желтая карточка
М. дос Сантос
89'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Замена
П. Форнальс
️️️️
З. Кузманович
84'
81'
Замена
А. Капа
️️️️
А. Арбилья
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
И. Камачо
76'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Шарлес
67'
67'
Замена
П. Леон
️️️️
Хота
Желтая карточка
И. Камачо
66'
64'
Замена
С. Энрих
️️️️
Н. Меса
Желтая карточка
С. Рамирес
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Рамирес
Пас отдал
Г. Кастро
44'
42'
ГОЛ! 0:1!
Н. Меса
39'
Желтая карточка
Ф. Рико
Замена
М. Торрес
️️️️
Хуанкар
32'
29'
Желтая карточка
Ф. Лежен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
24
Хота
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-4-1-2
13
Камени
16
Росалес
3
Льоренте
26
Коне
5
Кастро
8
Кузманович
27
Хуанкар
4
Камачо
10
Хуанпи
19
Рамирес
19
Шарлес
4-3-2-1
13
Риесго
24
Лежен
23
Арбилья
15
дос Сантос
17
Юнка
4
Рико
8
Гонсалес
8
Эскаланте
24
Хота
14
Инуи
23
Меса
27
Хуанкар
23
Торрес
23
Торрес
27
Хуанкар
8
Кузманович
8
Форнальс
8
Форнальс
8
Кузманович
19
Шарлес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
19
Шарлес
23
Арбилья
2
Капа
2
Капа
23
Арбилья
24
Хота
14
Леон
14
Леон
24
Хота
23
Меса
9
Энрих
9
Энрих
23
Меса
Остались в запасе
Малага
Эйбар
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
12
Бебе
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Малага - Эйбар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Ла Росаледа
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