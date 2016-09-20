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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 20 сентября 2016
Вольфсбург
20.09.2016, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 5
Завершен
Боруссия Д
53'
Д. Дидави
4'
Р. Геррейру
16'
П. Обамеянг
58'
У. Дембеле
62'
П. Обамеянг
73'
Л. Пищек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
73'
ГОЛ! 1:5!
Л. Пищек
Пас отдал
Р. Геррейру
69'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Виейринья
63'
62'
ГОЛ! 1:4!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
58'
ГОЛ! 1:3!
У. Дембеле
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ! 1:2!
Д. Дидави
Пас отдал
П. Зегуйн
53'
45'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Пулишич
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Б. Энрике
45'
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Арнольд
45'
Желтая карточка
Я. Блащиковски
25'
16'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Р. Геррейру
Желтая карточка
М. Арнольд
13'
12'
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Бартра
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геррейру
Пас отдал
М. Бартра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Эмре Мор
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-3-2-1
1
Кастелс
13
Родригес
25
Брума
2
Вольшайд
20
Виейринья
27
Арнольд
31
Герхардт
16
Блащиковски
7
Дракслер
27
Энрике
27
Гомес
3-3-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
5
Бартра
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Вайгль
29
Шмельцер
10
Дембеле
27
Гетце
11
Пулишич
7
Обамеянг
20
Виейринья
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Виейринья
27
Энрике
30
Зегуйн
30
Зегуйн
27
Энрике
27
Арнольд
10
Дидави
10
Дидави
27
Арнольд
5
Бартра
28
Гинтер
28
Гинтер
5
Бартра
11
Пулишич
8
Кастро
8
Кастро
11
Пулишич
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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