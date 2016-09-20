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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 20 сентября 2016
Лестер
20.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
Челси
17'
С. Оказаки
34'
С. Оказаки
45+2'
Г. Кэхилл
49'
С. Аспиликуэта
92'
С. Фабрегас
94'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Челси
109'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Б. Чилвел
103'
94'
ГОЛ! 2:4!
С. Фабрегас
92'
ГОЛ! 2:3!
С. Фабрегас
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Грей
90'
+1
Вторая желтая
М. Василевски
90'
89'
Замена
Э. Азар
️️️️
Педро
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
87'
83'
Желтая карточка
Н. Матич
80'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
М. Батшуайи
Замена
Д. Варди
️️️️
А. Муса
76'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
75'
67'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Лофтус-Чик
Желтая карточка
М. Василевски
52'
49'
ГОЛ! 2:2!
С. Аспиликуэта
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:0!
С. Оказаки
Пас отдал
Д. Дринкуотер
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
27
Джеффри Шлупп
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
19
Диего Коста
ЦФ
4-1-1-3-1
20
Цилер
33
Чилвел
5
Морган
27
Василевски
2
Симпсон
4
Дринкуотер
10
Кинг
27
Шлупп
30
Оказаки
7
Муса
10
Грей
4-1-3-1-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
11
Мозес
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
9
Педро
44
Батшуайи
10
Грей
12
Амарти
12
Амарти
10
Грей
7
Муса
9
Варди
9
Варди
7
Муса
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
44
Батшуайи
15
Чалоба
15
Чалоба
44
Батшуайи
9
Педро
10
Азар
10
Азар
9
Педро
20
Лофтус-Чик
19
Коста
19
Коста
20
Лофтус-Чик
Остались в запасе
Лестер
Челси
29
Бен Хамер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
10
Виллиан
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лестер - Челси
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Евроспорт 1
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