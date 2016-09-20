Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Хоффенхайм
Дармштадт - Хоффенхайм: обзор матча 20 сентября 2016
Дармштадт
20.09.2016, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
90+2'
Д. Олейник
46'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Хоффенхайм
ГОЛ! 1:1!
Д. Олейник
90'
+2
83'
Желтая карточка
Э. Варгас
Замена
С. Сиригу
️️️️
А. Федецкий
83'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
77'
Замена
Д. Олейник
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
75'
73'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Н. Амири
61'
Замена
Д. Тольян
️️️️
Ю. Полански
54'
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Крамарич
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Марсель Хеллер
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ПП
27
Андрей Крамарич
ЛФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Марк Ут
РФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Бариш Атик
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-3-1-2
21
Эссер
29
Гувара
21
Хен
37
Милошевич
44
Федецкий
8
Гондорф
26
Юнгвирт
20
Хеллер
30
Кляйнхайзлер
14
Чолак
14
Безьяк
3-4-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Бичакчич
7
Фогт
26
Демирбай
8
Полански
13
Руди
10
Амири
13
Ут
2
Вагнер
27
Крамарич
44
Федецкий
8
Сиригу
8
Сиригу
44
Федецкий
30
Кляйнхайзлер
16
Олейник
16
Олейник
30
Кляйнхайзлер
8
Полански
22
Тольян
22
Тольян
8
Полански
10
Амири
10
Рупп
10
Рупп
10
Амири
27
Крамарич
11
Варгас
11
Варгас
27
Крамарич
Остались в запасе
Дармштадт
Хоффенхайм
5
Беньямин Горка
ЦЗ
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
23
Бариш Атик
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Остались в запасе
23
Бариш Атик
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Дармштадт - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+