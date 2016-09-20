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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Дижон
ПСЖ - Дижон: обзор матча 20 сентября 2016
ПСЖ
20.09.2016, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 0
Завершен
Дижон
15'
А. Ланг (АГ)
27'
Э. Кавани (П)
67'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Дижон
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Кавани
80'
76'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
П. Лис-Мелу
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Ди Мария
72'
ГОЛ! 3:0!
Л. Моура
67'
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Менье
65'
62'
Замена
Л. Диони
️️️️
М. Абид
Желтая карточка
П. Кимпембе
58'
45'
Замена
Ф. Бальмон
️️️️
Ю. Абдельхамид
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кавани
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ланг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
7
Дилан Баамбула
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
4
Жордан Лотье
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
17
Максвелл
3
Силва
3
Кимпембе
12
Менье
12
Рабьо
8
Мотта
11
Ди Мария
15
Пасторе
7
Моура
10
Кавани
4-1-4-1
30
Рейне
26
Чафик
26
Ланг
5
Абдельхамид
25
Бука
25
Гастьен
17
Абид
14
Мари
33
Лис-Мелу
7
Баамбула
4
Лотье
12
Менье
5
Маркиньос
5
Маркиньос
12
Менье
11
Ди Мария
8
Матюиди
8
Матюиди
11
Ди Мария
10
Кавани
97
Огустен
97
Огустен
10
Кавани
5
Абдельхамид
15
Бальмон
15
Бальмон
5
Абдельхамид
33
Лис-Мелу
7
Саммаритано
7
Саммаритано
33
Лис-Мелу
17
Абид
99
Диони
99
Диони
17
Абид
Остались в запасе
ПСЖ
Дижон
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча ПСЖ - Дижон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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