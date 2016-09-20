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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Норвич Сити
Эвертон - Норвич Сити: обзор матча 20 сентября 2016
Эвертон
20.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Норвич Сити
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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