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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Престон
Борнмут - Престон: обзор матча 20 сентября 2016
Борнмут
20.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Борнмут - Престон
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
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- : -
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Сток Сити
2 : 0
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Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
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