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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Александрия
Волынь - Александрия: обзор матча 18 сентября 2016
Волынь
18.09.2016, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
28'
С. Петров
90'
А. Полярус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Александрия
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Полярус
74'
Замена
А. Полярус
️️️️
Д. Леонов
Желтая карточка
В. Хомченко
72'
Желтая карточка
М. Горопевшек
70'
Желтая карточка
О. Герасимюк
45'
39'
Желтая карточка
В. Огиря
ГОЛ! 1:0!
С. Петров
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
69
Артем Дудик
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
13
Владислав Огиря
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
22
Василий Грицук
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Волынь
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
2-2-4
24
Горопевшек
47
Романюк
7
Герасимюк
31
Шабанов
94
Хомченко
38
Петров
7
Мемешев
69
Дудик
3-2-1-1
54
Новак
13
Огиря
15
Запорожан
26
Шендрик
9
Цуриков
6
Леонов
22
Грицук
9
Яремчук
6
Леонов
14
Полярус
14
Полярус
6
Леонов
Остались в запасе
Волынь
Александрия
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
44
Евгений Банада
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
72
Михайло Козак
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
Остались в запасе
44
Евгений Банада
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
72
Михайло Козак
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Волынь - Александрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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