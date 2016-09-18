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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 18 сентября 2016
Крылья Советов
18.09.2016, воскресенье, 17:15
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
44'
Д. Ятченко
8'
А. Головин
77'
С. Игнашевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
90'
+2
Замена
А. Березуцкий
️️️️
Р. Еременко
Замена
С. Корниленко
️️️️
Надсон
83'
80'
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Паскуато
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Чочиев
76'
61'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Ионов
60'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
Ш. Бато
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ятченко
Пас отдал
К. Паскуато
44'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛАЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
3-3-1-1-2
1
Лория
0
Таранов
4
Бато
30
Надсон
33
Ятченко
15
Цаллагов
44
Башкиров
89
Молло
11
Чочиев
10
Мбакогу
8
Паскуато
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
11
Ионов
10
Головин
90
Траоре
8
Паскуато
34
Маргасов
34
Маргасов
8
Паскуато
11
Чочиев
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Чочиев
30
Надсон
12
Корниленко
12
Корниленко
30
Надсон
90
Траоре
10
Страндберг
10
Страндберг
90
Траоре
26
Еременко
6
Березуцкий
6
Березуцкий
26
Еременко
11
Ионов
17
Миланов
17
Миланов
11
Ионов
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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