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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 18 сентября 2016
Вильярреал
18.09.2016, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
22'
Н. Сансоне
25'
Н. Сансоне
35'
Ю. Бершиче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
90'
+2
Вторая желтая
Х. Сальдуа
87'
Замена
М. Бергара
️️️️
Ю. Бершиче
85'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
82'
Замена
Д. Конча
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Р. Сориано
82'
Желтая карточка
Бруно
80'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Пато
70'
67'
Замена
Х. Прието
️️️️
Хуанми
Замена
Джонатан
️️️️
С. Кастильехо
63'
45'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
35'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Бершиче
Пас отдал
В. Жозе
28'
Желтая карточка
М. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
С. Кастильехо
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
Р. Сориано
22'
Пенальти не реализован!
Пато
16'
15'
Желтая карточка
Х. Рульи
Желтая карточка
В. Руис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Бруно
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
АП
14
Асьер Ильярраменди
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Джонатан
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Бруно
21
Сориано
14
Тригерос
11
Сансоне
70
Кастильехо
12
Пато
4-2-2-2
28
Рульи
2
Сальдуа
26
Мартинес
3
Гонсалес
17
Бершиче
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
7
Хуанми
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
21
Сориано
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
21
Сориано
70
Кастильехо
6
Джонатан
6
Джонатан
70
Кастильехо
12
Пато
90
Черышев
90
Черышев
12
Пато
17
Бершиче
5
Бергара
5
Бергара
17
Бершиче
7
Хуанми
10
Прието
10
Прието
7
Хуанми
21
Оярсабаль
24
Конча
24
Конча
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
31
Андер Бардахи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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