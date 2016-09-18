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Саутгемптон - Суонси
Саутгемптон - Суонси: обзор матча 18 сентября 2016
Саутгемптон
18.09.2016, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
64'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Суонси
89'
Желтая карточка
К. Ноутон
82'
Замена
Борха
️️️️
Д. Корк
Замена
К. Мартина
️️️️
Д. Тадич
81'
66'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
К. Сун-Юн
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
64'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Й. Класи
54'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
54'
45'
Замена
А. Ранхель
️️️️
С. Кингсли
Желтая карточка
Ш. Лонг
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ПП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
77
Моду Барроу
РФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Борха
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
4
ван Дейк
21
Соареш
21
Ромеу
10
Дэвис
27
Редмонд
8
Класи
10
Тадич
7
Лонг
4-1-2-3
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
3
Кингсли
5
Амат
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
77
Барроу
12
Льоренте
10
Сигурдссон
10
Тадич
15
Мартина
15
Мартина
10
Тадич
8
Класи
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
8
Класи
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
3
Кингсли
22
Ранхель
22
Ранхель
3
Кингсли
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
10
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
17
Борха
17
Борха
4
Корк
Остались в запасе
Саутгемптон
Суонси
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Саутгемптон - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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