Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 18 сентября 2016
Аугсбург
18.09.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
73'
К. Стафилидис
7'
Д. Кордоба
75'
Ю. Малли
81'
Й. Муто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Кор
90'
+5
90'
+3
Красная карточка
Х. Родригес
85'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Ж. Гбамен
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Ч. Донь-Вон
81'
81'
ГОЛ! 1:3!
Й. Муто
78'
Замена
П. де Бласис
️️️️
К. Онисиво
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
77'
76'
Желтая карточка
К. Онисиво
75'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Малли
Пас отдал
Д. Бросински
ГОЛ! 1:1!
К. Стафилидис
Пас отдал
Д. Гаувелеув
73'
67'
Замена
Й. Муто
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Д. Шмид
️️️️
К. Чжа-Чеол
59'
49'
Желтая карточка
Д. Кордоба
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ю. Малли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
31
Доминик Кор
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-2-1-3
1
Хитц
3
Стафилидис
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
2
Верхаг
10
Байер
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
27
Финнбогасон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
4-1-2-1-2
1
Лоссль
18
Бросински
27
Балогун
16
Белл
2
Донати
5
Гбамен
21
Озтюнали
20
Фрай
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
10
Ку Чжа-Чеол
7
Шмид
7
Шмид
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
20
Качар
20
Качар
31
Кор
33
Чжи Донь-Вон
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
5
Гбамен
6
Родригес
6
Родригес
5
Гбамен
9
Онисиво
8
де Бласис
8
де Бласис
9
Онисиво
9
Кордоба
11
Муто
11
Муто
9
Кордоба
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Аугсбург - Майнц
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+