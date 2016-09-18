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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 18 сентября 2016
Удинезе
18.09.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
25'
Д. Сапата
82'
Л. Кастро
90+5'
Ф. Каччиаторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Ф. Каччиаторе
Пас отдал
Л. Кастро
89'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
С. Перица
88'
88'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. Бирса
Замена
С. Перица
️️️️
С. Теро
87'
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастро
Пас отдал
С. Пеллисьер
Желтая карточка
П. Коне
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Р. Де Пауль
76'
68'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
П. Коне
️️️️
Э. Халлфредссон
65'
63'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Инглесе
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
39'
36'
Желтая карточка
Б. Цесар
33'
Желтая карточка
И. Радованович
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Э. Халлфредссон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
АП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-4-1-2
1
Карнезис
13
Ваге
5
Данило
27
Фелипе
7
Армеро
24
Кумс
20
Халлфредссон
7
Агьеманг-Баду
7
Де Пауль
77
Теро
91
Сапата
4-1-2-1-2
70
Соррентино
18
Гобби
3
Дайнелли
12
Цесар
29
Каччиаторе
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
45
Инглесе
69
Меджиорини
20
Халлфредссон
33
Коне
33
Коне
20
Халлфредссон
7
Де Пауль
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
7
Де Пауль
77
Теро
18
Перица
18
Перица
77
Теро
23
Бирса
18
Де Гузман
18
Де Гузман
23
Бирса
45
Инглесе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
45
Инглесе
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Удинезе - Кьево
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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