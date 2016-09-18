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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - АЗ Алкмаар
Зволле - АЗ Алкмаар: обзор матча 18 сентября 2016
Зволле
18.09.2016, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
0 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
43'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - АЗ Алкмаар
79'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Д. Соуза
65'
Желтая карточка
Б. Ринстра
61'
Желтая карточка
М. Юханссон
43'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
41'
Желтая карточка
Р. Хапс
34'
Желтая карточка
И. Бель Хассани
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
30
Райан Томас
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Зволле
33
Атанасиос Карагунис
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
2-1-2
4
Шенкевельд
3
Эхизибуе
30
Томас
29
Ачахбар
44
Брок-Мадсен
3-3-3-1
1
Рочет
32
Люккассен
3
ван Эйден
12
Влаар
4
Юханссон
8
ван Овереем
70
Хапс
36
Дабни Соуза
23
Ринстра
11
Бель Хассани
9
Вегхорст
36
Дабни Соуза
2
Оувеян
2
Оувеян
36
Дабни Соуза
Остались в запасе
Зволле
АЗ Алкмаар
33
Атанасиос Карагунис
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
Главный тренер
Джонни Янсен
16
Джино Коутиньо
ВР
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
33
Атанасиос Карагунис
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Зволле - АЗ Алкмаар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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