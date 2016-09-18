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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Коламбус
Орландо Сити - Коламбус: обзор матча 18 сентября 2016
Орландо Сити
18.09.2016, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 4
Завершен
Коламбус
79'
К. Ларин
6'
Э. Финлэй
22'
С. Хайнс (АГ)
44'
О. Камара
90'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Коламбус
90'
ГОЛ! 1:4!
О. Камара
ГОЛ! 1:3!
К. Ларин
79'
77'
Замена
К. Эш
️️️️
Э. Хименес
Замена
Б. Ши
️️️️
М. Гарсия
68'
Желтая карточка
М. Гарсия
57'
Желтая карточка
К. Ривас
49'
44'
ГОЛ! 0:3!
О. Камара
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Хайнс
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Финлэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
12
Кевин Элстон
ЦЗ
14
Люк Боден
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЛП
18
Кевин Молино
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
12
Стив Кларк
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
8
Мохаммед Саид
ЛП
13
Этан Финлэй
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Брек Ши
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
3
Кори Эш
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
14
Адам Ян
ЦФ
4-2-1-1
17
Бендик
12
Элстон
3
Хайнс
29
Реддинг
14
Боден
5
Карраско
18
Молино
10
Гарсия
9
Ларин
2-4-1
12
Кларк
25
Аффул
4
Паркхерст
13
Финлэй
22
Мерам
16
Хименес
8
Саид
9
Камара
10
Гарсия
20
Ши
20
Ши
10
Гарсия
16
Хименес
3
Эш
3
Эш
16
Хименес
Остались в запасе
Орландо Сити
Коламбус
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
11
Карлос Ривас
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
41
Брэд Стувер
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
11
Карлос Ривас
ЦП
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Орландо Сити - Коламбус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
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