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Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Уотфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 сентября 2016
Уотфорд
18.09.2016, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
34'
Э. Капу
83'
К. Суньига
90+5'
Т. Дини (П)
62'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Дини
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
У. Руни
Замена
И. Саксесс
️️️️
О. Игало
90'
89'
Желтая карточка
М. Депай
88'
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Т. Дини
86'
85'
Замена
М. Депай
️️️️
Л. Шоу
ГОЛ! 2:1!
К. Суньига
Пас отдал
Р. Перейра
83'
Замена
К. Суньига
️️️️
Э. Капу
82'
Желтая карточка
Х. Холебас
77'
Желтая карточка
М. Бритос
77'
75'
Желтая карточка
П. Погба
62'
Замена
Х. Мата
️️️️
Л. Валенсия
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Янмат
51'
38'
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Марсьяль
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
Пас отдал
Д. Янмат
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
22
Дэрил Янмат
ПП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Маруан Феллайни
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомес
25
Холебас
20
Кэткарт
3
Бритос
4
Предль
6
Капу
85
Бехрами
22
Янмат
37
Перейра
9
Игало
14
Дини
3-3-2-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
3
Байи
23
Шоу
25
Валенсия
8
Погба
25
Феллайни
32
Руни
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
9
Марсьяль
6
Капу
18
Суньига
18
Суньига
6
Капу
22
Янмат
39
Амрабат
39
Амрабат
22
Янмат
9
Игало
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Игало
9
Марсьяль
15
Янг
15
Янг
9
Марсьяль
25
Валенсия
64
Мата
64
Мата
25
Валенсия
23
Шоу
10
Депай
10
Депай
23
Шоу
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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