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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 18 сентября 2016
Краснодар
18.09.2016, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
87'
Налдо
90+3'
Ф. Смолов (П)
10'
С. Навас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Смолов
90'
+3
89'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
А. Ерохин
ГОЛ! 1:1!
Налдо
87'
77'
Желтая карточка
Д. Полоз
Замена
Р. Лаборде
️️️️
А. Енджейчик
73'
65'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Жоаозиньо
60'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Э. Куасси
60'
58'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Думбия
36'
Желтая карточка
К. Нобоа
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Навас
Пас отдал
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Александр Гацкан
ПП
Главный тренер
Иван Данильянц
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-4-1
33
Крицюк
55
Енджейчик
5
Налдо
4
Гранквист
17
Калешин
77
Каборе
22
Жоаозиньо
8
Куасси
18
Газинский
10
Ахмедов
90
Смолов
3-2-3-2
35
Джанаев
32
Мевля
44
Навас
13
Гранат
43
Терентьев
30
Кудряшов
8
Гацкан
16
Нобоа
2
Калачев
21
Ерохин
7
Думбия
22
Жоаозиньо
6
Торбинский
6
Торбинский
22
Жоаозиньо
8
Куасси
30
Окриашвили
30
Окриашвили
8
Куасси
55
Енджейчик
21
Лаборде
21
Лаборде
55
Енджейчик
21
Ерохин
28
Препелицэ
28
Препелицэ
21
Ерохин
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
7
Думбия
20
Азмун
20
Азмун
7
Думбия
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Краснодар - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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