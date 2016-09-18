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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 18 сентября 2016
Герта
18.09.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
64'
М. Вайзер
74'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
88'
81'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Б. Стамбули
Замена
Й. Хегелер
️️️️
П. Скьельбред
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Штокер
Пас отдал
М. Вайзер
74'
ГОЛ! 1:0!
М. Вайзер
Пас отдал
П. Пекарик
64'
63'
Желтая карточка
Р. Ферманн
Желтая карточка
П. Пекарик
63'
60'
Замена
М. Майер
️️️️
Л. Горецка
Замена
В. Штокер
️️️️
В. Дарида
55'
45'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Б. Эмболо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Герта
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-2-1-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
4
Штарк
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
4-1-1-1-3
1
Ферманн
22
Настасич
27
Налдо
5
Хеведес
21
Баба
21
Стамбули
6
Бенталеб
27
Горецка
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
7
Эмболо
16
Дарида
14
Штокер
14
Штокер
16
Дарида
5
Скьельбред
13
Хегелер
13
Хегелер
5
Скьельбред
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
27
Горецка
7
Майер
7
Майер
27
Горецка
7
Эмболо
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Эмболо
21
Стамбули
9
Ди Санто
9
Ди Санто
21
Стамбули
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Герта - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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