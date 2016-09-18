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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Дженоа
Сассуоло - Дженоа: обзор матча 18 сентября 2016
Сассуоло
18.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
58'
М. Политано (П)
66'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Дженоа
86'
Красная карточка
М. Велозу
Замена
А. Матри
️️️️
Г. Дефрель
81'
76'
Желтая карточка
Л. Орбан
75'
Замена
Л. Окампос
️️️️
С. Гакпе
71'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 2:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
Ф. Пелузо
66'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Л. Пеллегрини
64'
59'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Л. Ригони
58'
Желтая карточка
Л. Паволетти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Политано
58'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Рагуса
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
51
Антеи
13
Пелузо
14
Лирола
32
Дункан
4
Маньянелли
32
Рагуса
7
Пеллегрини
21
Политано
92
Дефрель
4-4-2
1
Перин
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
4
Иццо
6
Орбан
88
Лазович
8
Ринкон
44
Велозу
30
Ригони
30
Паволетти
6
Гакпе
7
Пеллегрини
8
Бьондини
8
Бьондини
7
Пеллегрини
32
Рагуса
11
Риччи
11
Риччи
32
Рагуса
92
Дефрель
21
Матри
21
Матри
92
Дефрель
6
Гакпе
7
Окампос
7
Окампос
6
Гакпе
88
Лазович
18
Симеоне
18
Симеоне
88
Лазович
30
Ригони
21
Пандев
21
Пандев
30
Ригони
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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