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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Эмполи
Торино - Эмполи: обзор матча 18 сентября 2016
Торино
18.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Эмполи
Желтая карточка
Д. Базелли
78'
76'
Желтая карточка
А. Диуссе
76'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Сапонара
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
72'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Я. Фальке
65'
56'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Х. Маури
44'
Замена
Ф. Барба
️️️️
А. Коста
41'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Желтая карточка
М. Вальдифиори
34'
Замена
А. Баррека
️️️️
К. Молинаро
32'
Желтая карточка
Л. Бойе
25'
Желтая карточка
К. Молинаро
11'
4'
Желтая карточка
А. Тельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Молинаро
25
Кастан
83
Бово
29
Де Сильвестри
10
Оби
16
Вальдифиори
18
Аква
44
Фальке
15
Бойе
77
Мартинес
4-2-1-2
11
Кроче
16
Лорини
55
Беллуски
21
Коста
21
Паскуаль
4
Маури
70
Тельо
17
Сапонара
20
Пуччарелли
19
Джилардино
44
Фальке
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
44
Фальке
3
Молинаро
3
Баррека
3
Баррека
3
Молинаро
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
21
Коста
93
Барба
93
Барба
21
Коста
17
Сапонара
33
Крунич
33
Крунич
17
Сапонара
4
Маури
10
Диуссе
10
Диуссе
4
Маури
Остались в запасе
Торино
Эмполи
70
Маттиа Араму
АП
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
70
Маттиа Араму
АП
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Торино - Эмполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
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