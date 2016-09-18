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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Филадельфия Юнион
Портленд - Филадельфия Юнион: обзор матча 18 сентября 2016
Портленд
18.09.2016, воскресенье, 01:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
46'
Д. Валери
53'
Ф. Ади
47'
К. Понтиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Филадельфия Юнион
Замена
Б. Земански
️️️️
Д. Валери
90'
79'
Замена
Р. Алберг
️️️️
Б. Кэрролл
78'
Желтая карточка
Б. Кэрролл
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ади
53'
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Понтиус
ГОЛ! 1:0!
Д. Валери
46'
35'
Желтая карточка
А. Бедойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Джек Джусбери
ЛП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
8
Диего Валери
АП
21
Диего Чара
ПП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
10
Транкильо Барнетта
АП
11
Алехандро Бедойя
ПП
21
Фабиан Герберс
ПВ
13
Крис Понтиус
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Портленд
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
99
Джек МакИнерни
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
2-3-1-1
90
Глисон
27
Тэйлор
24
Риджуэлл
13
Джусбери
6
Нагбе
21
Чара
8
Валери
9
Ади
3-2-2-2
18
Блэйк
12
Розенберри
16
Маркес
33
Фабиньо
11
Бедойя
7
Кэрролл
21
Герберс
10
Барнетта
9
Сапонг
13
Понтиус
8
Валери
14
Земански
14
Земански
8
Валери
7
Кэрролл
6
Алберг
6
Алберг
7
Кэрролл
Остались в запасе
Портленд
Филадельфия Юнион
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Портленд - Филадельфия Юнион
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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