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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Понте-Прета
Шапекоэнсе - Понте-Прета: обзор матча 18 сентября 2016
Шапекоэнсе
18.09.2016, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Понте-Прета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шапекоэнсе - Понте-Прета
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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Шапекоэнсе
Понте-Прета
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 35 тура
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