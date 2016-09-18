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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Даллас
Нью-Йорк Сити - Даллас: обзор матча 18 сентября 2016
Нью-Йорк Сити
18.09.2016, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Даллас
8'
Т. МакНамара
78'
Х. Шелтон
20'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Даллас
88'
Желтая карточка
К. Груэсо
85'
Замена
А. Харрис
️️️️
М. Уррути
82'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Р. Холлингшид
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
Т. МакНамара
82'
ГОЛ! 2:1!
Х. Шелтон
78'
73'
Желтая карточка
К. Акоста
Замена
Х. Шелтон
️️️️
А. Джей. Аллен
63'
60'
Замена
В. Ульоа
️️️️
М. Росалес
Желтая карточка
Р. Матаррита
54'
31'
Желтая карточка
М. Фигероа
28'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Уррути
Желтая карточка
А. Джей. Аллен
14'
ГОЛ! 1:0!
Т. МакНамара
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
23
Жефферсон Мена
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
51
Андони Ираола
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
15
Томас МакНамара
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Даллас
18
Крис Сейтц
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЛП
40
Мауро Росалес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Мауро Диас
АП
11
Карлос Груэсо
ПП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
20
Мехди Баллуши
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
14
Атиба Харрис
ЦП
29
Хуан Ортис
ПП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
3-3-1-2
12
Саундерс
23
Мена
27
Аллен
22
Матаррита
21
Пирло
51
Ираола
8
Лэмпард
11
Харрисон
15
МакНамара
7
Вилья
3-4-1-1
18
Сейтц
24
Хеджес
25
Циммерман
3
Фигероа
11
Груэсо
40
Росалес
24
Холлингшид
3
Акоста
10
Диас
37
Уррути
15
МакНамара
2
Эрнандес
2
Эрнандес
15
МакНамара
27
Аллен
14
Шелтон
14
Шелтон
27
Аллен
40
Росалес
13
Ульоа
13
Ульоа
40
Росалес
37
Уррути
14
Харрис
14
Харрис
37
Уррути
24
Холлингшид
13
Акинделе
13
Акинделе
24
Холлингшид
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Даллас
20
Мехди Баллуши
ЦП
25
Эйрик Йохансен
ВР
5
Майки Лопес
ЦП
99
Тони Тэйлор
РФ
Главный тренер
Ник Кашинг
44
Джесс Гонсалес
ВР
29
Хуан Ортис
ПП
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
20
Мехди Баллуши
ЦП
25
Эйрик Йохансен
ВР
5
Майки Лопес
ЦП
99
Тони Тэйлор
РФ
Остались в запасе
44
Джесс Гонсалес
ВР
29
Хуан Ортис
ПП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Даллас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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