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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 18 сентября 2016
Зенит (мол)
18.09.2016, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
6 : 0
Завершен
Рубин (мол)
6'
С. Крапухин
8'
С. Крапухин
38'
А. Вяткин
43'
Л. Мусаев
65'
С. Крапухин (П)
71'
С. Крапухин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
Замена
С. Мареев
️️️️
С. Бугриев
81'
Замена
В. Запрягаев
️️️️
К. Макеев
79'
78'
Замена
А. Бренделев
️️️️
И. Сафеев
Замена
Н. Каккоев
️️️️
А. Вяткин
77'
75'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Н. Голдобин
74'
Замена
Д. Макеев
️️️️
Г. Арутюнян
Замена
Е. Вартанян
️️️️
С. Крапухин
74'
ГОЛ! 6:0!
С. Крапухин
71'
Замена
С. Байрамов
️️️️
Д. Пенчиков
70'
68'
Замена
А. Алукаев
️️️️
А. Миронов
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Ю. Козлов
67'
66'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Н. Михайлов
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Крапухин
65'
64'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
Желтая карточка
А. Вяткин
57'
Замена
Е. Денисов
️️️️
А. Некрасов
56'
ГОЛ! 4:0!
Л. Мусаев
43'
ГОЛ! 3:0!
А. Вяткин
38'
Желтая карточка
К. Котов
19'
ГОЛ! 2:0!
С. Крапухин
8'
ГОЛ! 1:0!
С. Крапухин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
85
Юрий Козлов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
78
Александр Некрасов
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
84
Андрей Миронов
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Зенит (мол)
23
Амир Фаттахов
ВР
4
Станислав Мареев
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
11
Даниил Макеев
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
4-3-1-2
96
Обухов
3
Круговой
55
Вяткин
3
Бугриев
4
Пенчиков
85
Козлов
42
Котов
38
Мусаев
10
Макеев
36
Крапухин
78
Некрасов
3-2-3-1-1
1
Акмурзин
83
Кузнецов
81
Сафеев
82
Михайлов
40
Гиниятуллин
97
Доронин
84
Миронов
21
Махатадзе
51
Кулалаев
97
Голдобин
56
Арутюнян
10
Макеев
39
Запрягаев
39
Запрягаев
10
Макеев
36
Крапухин
9
Вартанян
9
Вартанян
36
Крапухин
3
Бугриев
4
Мареев
4
Мареев
3
Бугриев
85
Козлов
10
Плетнев
10
Плетнев
85
Козлов
4
Пенчиков
66
Байрамов
66
Байрамов
4
Пенчиков
78
Некрасов
91
Денисов
91
Денисов
78
Некрасов
55
Вяткин
22
Каккоев
22
Каккоев
55
Вяткин
81
Сафеев
32
Бренделев
32
Бренделев
81
Сафеев
97
Голдобин
11
Шарафеев
11
Шарафеев
97
Голдобин
56
Арутюнян
11
Макеев
11
Макеев
56
Арутюнян
84
Миронов
87
Алукаев
87
Алукаев
84
Миронов
82
Михайлов
18
Яковлев
18
Яковлев
82
Михайлов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
23
Амир Фаттахов
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
62
Артур Ковалик
ЦФ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
23
Амир Фаттахов
ВР
Остались в запасе
62
Артур Ковалик
ЦФ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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