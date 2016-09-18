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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Аякс
Хераклес - Аякс: обзор матча 18 сентября 2016
Хераклес
18.09.2016, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
66'
Д. Классен
76'
Н. Гудель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Аякс
83'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
П. ван Ойен
79'
77'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
А. Юнес
76'
ГОЛ! 0:2!
Н. Гудель
Замена
П. ван Ойен
️️️️
Т. Брунс
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
64'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Т. Брёкерс
️️️️
Р. Госенс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Вут Дрост
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Аякс
24
Андре Онана
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
2
Тим Брёкерс
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-1-2
16
Кастро
4
Хогма
23
те Верик
12
Дрост
8
Госенс
6
Пелюпесси
10
Брунс
55
Арментерос
15
Навратил
4-1-2-3
24
Онана
6
Санчес
34
Велтман
24
Виргевер
35
Дийкс
44
Ридевальд
22
Зиеш
8
Гудель
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
8
Госенс
2
Брёкерс
2
Брёкерс
8
Госенс
10
Брунс
20
ван Ойен
20
ван Ойен
10
Брунс
8
Юнес
24
Синкгравен
24
Синкгравен
8
Юнес
11
Траоре
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Траоре
22
Зиеш
9
Дольберг
9
Дольберг
22
Зиеш
Остались в запасе
Хераклес
Аякс
25
Рензе Фиж
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Майкл Броувер
ВР
Главный тренер
Джон Ламмерс
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Майкл Броувер
ВР
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Хераклес - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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