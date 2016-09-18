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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Палермо
Кротоне - Палермо: обзор матча 18 сентября 2016
Кротоне
18.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
23'
М. Тротта
66'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Палермо
Желтая карточка
Клейтон
90'
88'
Желтая карточка
С. Анджелкович
86'
Замена
С. Анджелкович
️️️️
А. Диаманти
81'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Замена
А. Стоян
️️️️
Р. Палладино
80'
Замена
А. Барберис
️️️️
Л. Капецци
74'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
71'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Б. Мартелла
70'
66'
ГОЛ! 1:1!
И. Несторовски
Пас отдал
Х. Алеесами
Желтая карточка
Л. Капецци
45'
+2
45'
Замена
К. Эмбало
️️️️
Р. Салаи
29'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
С. Райкович
ГОЛ! 1:0!
М. Тротта
Пас отдал
Д. Фальчинелли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
3
Клейтон
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
АП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
4-3-1-3
21
Кордас
23
Лустиг
11
Чеккерини
67
Феррари
26
Маккена
82
Капецци
7
Роден
87
Мартелла
12
Крисетиг
29
Тротта
11
Фальчинелли
17
Палладино
3-4-2-1
1
Посавец
41
Райкович
21
Гонсалес
5
Алеесами
3
Рисполи
7
Хильемарк
25
Энрике
14
Гацци
7
Салаи
23
Диаманти
90
Несторовски
87
Мартелла
31
Сампиризи
31
Сампиризи
87
Мартелла
82
Капецци
51
Барберис
51
Барберис
82
Капецци
17
Палладино
8
Стоян
8
Стоян
17
Палладино
23
Диаманти
4
Анджелкович
4
Анджелкович
23
Диаманти
41
Райкович
18
Гольданига
18
Гольданига
41
Райкович
7
Салаи
7
Эмбало
7
Эмбало
7
Салаи
Остались в запасе
Кротоне
Палермо
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Кротоне - Палермо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Адриатико
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