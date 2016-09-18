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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 18 сентября 2016
Кальяри
18.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
8'
М. Боррьелло
55'
М. Сау
73'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
Желтая карточка
Л. Биттанте
88'
Замена
Д. Мунари
️️️️
М. Исла
83'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
Ф. Писакане
79'
ГОЛ! 3:0!
М. Боррьелло
73'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Ж. Педро
63'
59'
Замена
А. Грасси
️️️️
К. Кармона
56'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Я. Куртич
ГОЛ! 2:0!
М. Сау
Пас отдал
М. Исла
55'
48'
Желтая карточка
К. Кармона
45'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Масиелло
44'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
Ф. Писакане
35'
35'
Пенальти не реализован!
А. Палоски
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ж. Педро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ЛП
19
Франк Кессье
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Карлос Кармона
АП
13
Андреа Конти
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-2-3
77
Рафаэль
4
Писакане
23
Чеппителли
22
Алвеш
29
Мурру
22
Исла
19
Падоин
77
Тахцидис
22
Боррьелло
25
Сау
9
Жоао Педро
3-4-1-2
1
Бериша
87
Жуканович
5
Масиелло
2
Толой
13
Конти
19
Кессье
27
Куртич
25
Конко
14
Кармона
10
Гомес
9
Палоски
4
Писакане
27
Биттанте
27
Биттанте
4
Писакане
22
Исла
11
Мунари
11
Мунари
22
Исла
9
Жоао Педро
23
Барелла
23
Барелла
9
Жоао Педро
5
Масиелло
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
5
Масиелло
27
Куртич
21
Гальярдини
21
Гальярдини
27
Куртич
14
Кармона
33
Грасси
33
Грасси
14
Кармона
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Сант-Элия
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