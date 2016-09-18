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Кристал Пэлас - Сток Сити
Кристал Пэлас - Сток Сити: обзор матча 18 сентября 2016
Кристал Пэлас
18.09.2016, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Сток Сити
9'
Д. Томкинс
11'
С. Данн
71'
Д. МакАртур
75'
Э. Таунсенд
90+4'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сток Сити
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
М. Арнаутович
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Э. Таунсенд
85'
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Ледли
78'
Желтая карточка
Д. Панчеон
77'
ГОЛ! 4:0!
Э. Таунсенд
Пас отдал
М. Келли
75'
71'
Желтая карточка
М. Арнаутович
ГОЛ! 3:0!
Д. МакАртур
71'
68'
Замена
М. Диуф
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Д. МакАртур
61'
Замена
Д. Делэйни
️️️️
Д. Томкинс
45'
ГОЛ! 2:0!
С. Данн
Пас отдал
Д. Панчеон
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Томкинс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
16
Джо Ледли
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
9
Боян Кркич
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
25
Уорд
24
Данн
5
Томкинс
16
Келли
11
МакАртур
16
Ледли
10
Заа
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-2-1-3
24
Гивен
8
Джонсон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
5
Кэмерон
12
Уилэн
7
Аллен
9
Кркич
2
Бони
7
Арнаутович
19
Уолтерс
5
Томкинс
17
Делэйни
17
Делэйни
5
Томкинс
16
Ледли
20
Фламини
20
Фламини
16
Ледли
25
Таунсенд
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
9
Кркич
92
Диуф
92
Диуф
9
Кркич
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сток Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Кристал Пэлас - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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