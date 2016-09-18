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Тоттенхэм - Сандерленд
Тоттенхэм - Сандерленд: обзор матча 18 сентября 2016
Тоттенхэм
18.09.2016, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
59'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сандерленд
90'
+4
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Д. Денайе
90'
+1
Желтая карточка
П. Джилободжи
90'
Вторая желтая
А. Янузай
Замена
В. Янссен
️️️️
Г. Кейн
87'
Желтая карточка
Б. Дэвис
84'
81'
Желтая карточка
А. Янузай
79'
Замена
В. Хазри
️️️️
Я. Кирхгофф
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Э. Дайер
77'
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Дембеле
74'
65'
Желтая карточка
Д. Ндонг
63'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
С. Пиенаар
62'
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
59'
57'
Желтая карточка
Д. Денайе
44'
Желтая карточка
Х. Манкильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
2
Виктор Ваньяма
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
27
Ян Кирхгофф
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Стивен Пиенаар
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Линден Гуч
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Уокер
8
Дембеле
17
Сиссоко
2
Ваньяма
7
Сон
8
Алли
9
Кейн
4-3-1-2
1
Пикфорд
22
Манкильо
3
Джилободжи
5
Коне
64
Денайе
6
Каттермол
27
Кирхгофф
22
Ндонг
24
Янузай
9
Дефо
20
Пиенаар
15
Дайер
4
Дэвис
4
Дэвис
15
Дайер
8
Дембеле
9
Ламела
9
Ламела
8
Дембеле
9
Кейн
14
Янссен
14
Янссен
9
Кейн
64
Денайе
17
МакНэйр
17
МакНэйр
64
Денайе
20
Пиенаар
20
Уотмор
20
Уотмор
20
Пиенаар
27
Кирхгофф
10
Хазри
10
Хазри
27
Кирхгофф
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сандерленд
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Сандерленд
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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