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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 18 сентября 2016
Атлетик
18.09.2016, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
24'
А. Адурис
41'
А. Адурис
2'
А. Медран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
90'
+1
Желтая карточка
Э. Мангала
Желтая карточка
А. Адурис
84'
Замена
М. Рико
️️️️
И. Уильямс
80'
77'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Желтая карточка
М. Сусаета
74'
Замена
Е. Альварес
️️️️
Э. Боведа
70'
66'
Желтая карточка
Д. Парехо
66'
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
66'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
М. Суарес
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Итурраспе
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
41'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
24'
23'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
Р. Гарсия
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Медран
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
8
Андер Итурраспе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Даниэль Парехо
ПП
19
Родриго
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
РФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-1-2
13
Кепа
18
Баленсиага
14
Ляпорт
2
Боведа
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
3-2-2-1-2
25
Алвес
4
Суарес
33
Сантос
5
Мангала
33
Монтойя
14
Гайя
10
Парехо
10
Медран
17
Нани
16
Эль-Хаддади
19
Родриго
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
2
Боведа
5
Альварес
5
Альварес
2
Боведа
9
Уильямс
17
Рико
17
Рико
9
Уильямс
4
Суарес
2
Канселу
2
Канселу
4
Суарес
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пако Айестаран
Статистика матча Атлетик - Валенсия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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