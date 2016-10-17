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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Торино
Палермо - Торино: обзор матча 17 октября 2016
Палермо
17.10.2016, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 4
Завершен
Торино
5'
И. Чочев
25'
А. Льяич
40'
А. Льяич
45+1'
М. Бенасси
50'
Д. Базелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Торино
84'
Замена
С. Лукич
️️️️
М. Вальдифиори
80'
Желтая карточка
Л. Бойе
Замена
Т. Сионек
️️️️
Р. Витьелло
76'
Желтая карточка
С. Анджелкович
69'
66'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
Желтая карточка
Д. Гонсалес
57'
55'
Замена
Л. Бойе
️️️️
А. Льяич
50'
ГОЛ! 1:4!
Д. Базелли
Пас отдал
Я. Фальке
Замена
Р. Квайсон
️️️️
О. Хильемарк
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
М. Бенасси
Пас отдал
Д. Базелли
41'
Желтая карточка
А. Льяич
40'
ГОЛ! 1:2!
А. Льяич
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Желтая карточка
И. Чочев
37'
Желтая карточка
Р. Витьелло
33'
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Льяич
Пас отдал
Я. Фальке
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Бентивенья
15'
ГОЛ! 1:0!
И. Чочев
Пас отдал
А. Диаманти
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-4-1-1
1
Посавец
5
Алеесами
21
Гонсалес
4
Анджелкович
2
Витьелло
96
Бентивенья
25
Энрике
18
Чочев
3
Рисполи
23
Диаманти
90
Несторовски
4-3-2-1
1
Харт
77
Дзаппакоста
13
Россеттини
25
Кастан
3
Баррека
24
Бенасси
33
Базелли
16
Вальдифиори
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
2
Витьелло
15
Сионек
15
Сионек
2
Витьелло
96
Бентивенья
7
Хильемарк
7
Хильемарк
96
Бентивенья
Хильемарк
19
Квайсон
19
Квайсон
Хильемарк
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
16
Вальдифиори
16
Лукич
16
Лукич
16
Вальдифиори
22
Льяич
15
Бойе
15
Бойе
22
Льяич
Остались в запасе
Палермо
Торино
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Палермо - Торино
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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