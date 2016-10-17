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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ахмат
Анжи - Ахмат: обзор матча 17 октября 2016
Анжи
17.10.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ахмат
90'
+2
Желтая карточка
Е. Городов
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Я. Боли
86'
83'
Вторая желтая
Ф. Пирис
82'
Замена
О. Иванов
️️️️
Г. Теодор Грозав
81'
Замена
О. Роши
️️️️
М. Митришев
74'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Торже
Замена
Г. Тигиев
️️️️
А. Гаджибеков
69'
65'
Желтая карточка
В. Анхель
Желтая карточка
Шандао
58'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Л. Эбесилио
46'
22'
Желтая карточка
Ф. Пирис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
3-2-3-1
31
Беленов
2
Шандао
3
Гаджибеков
3
Гасанов
5
Мусалов
18
Паршивлюк
6
Эбесилио
16
Иличевич
18
Маевский
10
Боли
4-4-1-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
5
Мохаммади
4
Анхель
8
Торже
37
Грозав
22
Пирис
14
Кузяев
95
Митришев
9
Балай
6
Эбесилио
7
Бериша
7
Бериша
6
Эбесилио
3
Гаджибеков
17
Тигиев
17
Тигиев
3
Гаджибеков
10
Боли
28
Будковский
28
Будковский
10
Боли
37
Грозав
19
Иванов
19
Иванов
37
Грозав
95
Митришев
21
Роши
21
Роши
95
Митришев
8
Торже
10
Лебеденко
10
Лебеденко
8
Торже
Остались в запасе
Анжи
Ахмат
99
Дмитрий Щербак
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Анжи - Ахмат
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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