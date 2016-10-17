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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Осасуна
Эйбар - Осасуна: обзор матча 17 октября 2016
Эйбар
17.10.2016, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
2 : 3
Завершен
Осасуна
1'
Г. Эскаланте
45'
С. Энрих
29'
С. Леон
32'
С. Леон
58'
Р. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Осасуна
82'
Замена
Х. Аламо
️️️️
С. Леон
79'
Замена
А. Отегуи
️️️️
М. Де лас Куэвас
75'
Желтая карточка
С. Леон
71'
Замена
Ф. Тьенса Нуньес
️️️️
Д. Дигар
Замена
Хота
️️️️
Бебе
70'
Желтая карточка
А. Капа
62'
Замена
И. Рамис
️️️️
М. дос Сантос
62'
58'
ГОЛ! 2:3!
Р. Торрес
Пас отдал
Ойер
Замена
Н. Меса
️️️️
Г. Эскаланте
45'
ГОЛ! 2:2!
С. Энрих
Пас отдал
Бебе
45'
32'
ГОЛ! 1:2!
С. Леон
29'
ГОЛ! 1:1!
С. Леон
Пас отдал
А. Беренгер
15'
Желтая карточка
Д. Дигар
ГОЛ! 1:0!
Г. Эскаланте
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Фран Рико
АП
14
Дани Гарсия
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
15
Дидье Дигар
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
24
Хота
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Осасуна
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
36
Антонио Отегуи
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
4-2-3-1
13
Риесго
13
Луна
24
Лежен
15
дос Сантос
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
12
Бебе
4
Рико
14
Леон
9
Энрих
3-1-2-2-2
13
Перес
4
Фланьо
5
Гарсия
15
Гарсия
6
Ойер
15
Дигар
10
Де лас Куэвас
7
Беренгер
10
Торрес
21
Риера
11
Леон
12
Бебе
24
Хота
24
Хота
12
Бебе
15
дос Сантос
4
Рамис
4
Рамис
15
дос Сантос
8
Эскаланте
23
Меса
23
Меса
8
Эскаланте
15
Дигар
6
Тьенса Нуньес
6
Тьенса Нуньес
15
Дигар
10
Де лас Куэвас
36
Отегуи
36
Отегуи
10
Де лас Куэвас
11
Леон
21
Аламо
21
Аламо
11
Леон
Остались в запасе
Эйбар
Осасуна
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Энрике Мартин
Статистика матча Эйбар - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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