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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити: обзор матча 17 октября 2016
Реал Солт-Лейк
17.10.2016, понедельник, 00:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
90'
Замена
А. Опара
️️️️
Б. Фейлхабер
Желтая карточка
К. Беккерман
84'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Х. Мануэль Мартинес
77'
Желтая карточка
Ж. Глад
58'
Замена
О. Гарсия
️️️️
Ю. Мовсисян
57'
Желтая карточка
Л. Малхолланд
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
2
Тони Белтран
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Хавьер Моралес
ЛП
19
Люк Малхолланд
ЦП
5
Кайл Беккерман
ПП
8
Жоао Плата
ЛФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Хуан Мануэль Мартинес
РФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЛП
93
Сони Мустивар
ЦП
6
Пауло Нагамура
ПП
15
Роджер Эспиноза
ЛФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
8
Грэм Зуси
РФ
Главный тренер
Питер Вермес
Реал Солт-Лейк
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
27
Джон Стерцер
ЦП
7
Джордан Аллен
ЛФ
13
Ольмес Гарсия
ЦФ
Канзаc Сити
25
Алек Канн
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
39
Кэмерон Портер
ЦФ
2-3-3
18
Римандо
2
Белтран
15
Глад
11
Моралес
19
Малхолланд
5
Беккерман
8
Плата
14
Мовсисян
22
Мартинес
3-3-3
29
Мелия
17
Абдул-Салам
15
Синович
5
Бислер
6
Нагамура
93
Мустивар
10
Фейлхабер
8
Зуси
14
Дуайер
15
Эспиноза
14
Мовсисян
13
Гарсия
13
Гарсия
14
Мовсисян
22
Мартинес
7
Аллен
7
Аллен
22
Мартинес
10
Фейлхабер
3
Опара
3
Опара
10
Фейлхабер
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
27
Джон Стерцер
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
39
Кэмерон Портер
ЦФ
25
Алек Канн
ВР
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
27
Джон Стерцер
ЦП
Остались в запасе
39
Кэмерон Портер
ЦФ
25
Алек Канн
ВР
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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