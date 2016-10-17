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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 октября 2016
Ливерпуль
17.10.2016, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
Л. Шоу
️️️️
Э. Янг
90'
+1
Желтая карточка
М. Феллайни
90'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Милнер
86'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
85'
77'
Замена
У. Руни
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Старридж
60'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Янг
44'
Желтая карточка
Э. Байи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кариус
6
Ловрен
32
Матип
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Фирмино
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Байи
25
Валенсия
25
Феллайни
17
Блинд
8
Погба
21
Эррера
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
20
Милнер
5
Морено
5
Морено
20
Милнер
15
Старридж
10
Лаллана
10
Лаллана
15
Старридж
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
15
Янг
23
Шоу
23
Шоу
15
Янг
9
Рэшфорд
32
Руни
32
Руни
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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