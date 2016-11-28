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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 28 ноября 2016
Наполи
28.11.2016, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
42'
Л. Инсинье
82'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сассуоло
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
М. Гаццола
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
78'
71'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
С. Миссироли
70'
Желтая карточка
А. Рагуса
Желтая карточка
Д. Мертенс
66'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Габбиадини
65'
60'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Л. Маццителли
47'
Желтая карточка
Ф. Риччи
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Гамшик
42'
38'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
М. Политано
37'
Желтая карточка
Л. Маццителли
Желтая карточка
Аллан
13'
12'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
И. Стринич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-2-4-1-2
25
Рейна
23
Стринич
21
Кирикеш
3
Кулибали
4
Хюсай
2
О'Доннелл
11
Джонс
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
11
Габбиадини
7
Кальехон
4-3-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
28
Каннаваро
15
Ачерби
23
Гаццола
6
Миссироли
36
Маццителли
4
Маньянелли
21
Политано
32
Рагуса
21
Матри
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
11
Габбиадини
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Габбиадини
21
Политано
11
Риччи
11
Риччи
21
Политано
36
Маццителли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
36
Маццителли
6
Миссироли
92
Дефрель
92
Дефрель
6
Миссироли
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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