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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 28 ноября 2016
Интер
28.11.2016, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 14 тур
4 : 2
Завершен
Фиорентина
3'
М. Брозович
9'
А. Кандрева
19'
М. Икарди
90+1'
М. Икарди
37'
Н. Калинич
62'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
ГОЛ! 4:2!
М. Икарди
90'
+1
Желтая карточка
К. Ансальди
83'
83'
Желтая карточка
Б. Валеро
82'
Желтая карточка
М. Бадель
Замена
Эдер
️️️️
А. Кандрева
79'
Желтая карточка
Ф. Мело
76'
75'
Замена
Д. Перес
️️️️
К. Тельо
Замена
Ф. Мело
️️️️
Э. Банега
69'
65'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Бернардески
62'
ГОЛ! 3:2!
Й. Иличич
Пас отдал
Б. Валеро
Желтая карточка
Ж. Миранда
58'
Желтая карточка
М. Брозович
55'
45'
+1
Красная карточка
Гонсало
45'
Замена
Н. Томович
️️️️
Х. Милич
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ж. Кондогбиа
45'
41'
Желтая карточка
К. Сальседо
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
39'
37'
ГОЛ! 3:1!
Н. Калинич
Пас отдал
М. Бадель
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
19'
ГОЛ! 2:0!
А. Кандрева
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Брозович
Пас отдал
М. Икарди
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
14
Ансальди
13
Раноккия
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
11
Банега
19
Кондогбиа
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
13
Астори
2
Гонсало
13
Сальседо
19
Милич
47
Бадель
6
Валеро
10
Бернардески
37
Тельо
9
Калинич
72
Иличич
11
Банега
30
Мело
30
Мело
11
Банега
19
Кондогбиа
23
Мариу
23
Мариу
19
Кондогбиа
87
Кандрева
23
Эдер
23
Эдер
87
Кандрева
10
Бернардески
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Бернардески
19
Милич
4
Томович
4
Томович
19
Милич
37
Тельо
26
Перес
26
Перес
37
Тельо
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Интер - Фиорентина
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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